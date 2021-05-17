Nissan начал продажи Qashqai и X-Trail 2021 года

Обновления — в электронике: появился телематический сервис и функции адаптивного круиз-контроля.

Материалы по теме Новый Nissan Qashqai — названы цены

Российский офис Nissan приступил к продажам кроссоверов Nissan Qashqai и Nissan X-Trail 2021 модельного года.

Главные новинки в обеих моделях — телематический комплекс сервисов Nissan Connect Services и система автономного вождения ProPilot.

Через приложение Nissan Connect Services осуществляется интерактивная связь между машиной и человеком, рассказывает пресс-служба Nissan. Водитель может получать информацию об использовании автомобиля и управлять многими функциями — например, запускать двигатель или отслеживать местоположение машины.

Вторая новинка, система ProPilot доступна для обеих моделей в дорогих комплектациях LE+ и LE Top. Система задействуется на автомагистрали и умеет поддерживать скорость и дистанцию, удерживаться в центре полосы, останавливаться и трогаться в пробке. Среди обязательных условий использования — движение по шоссейным дорогам высшей категории и удержание рук водителя на рулевом колесе.

По силовым агрегатам у Кашкая выбор стоит между бензиновым турбомотором 1,2 л (115 л.с.) и атмосферником 2,0 л (144 л.с.). Трансмиссия — 6МКПП или модернизированный под российские условия вариатор Xtronic CVT. В свою очередь, X-Trail доступен с бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра мощностью 144 и 171 л.с, с теми же опциями по трансмиссии.

Начальные цены для разных комплектаций Nissan Qashqai 2021 года: 1 555 000 рублей (комплектация XE), 1 682 000 рублей (SE), 2 008 000 рублей (SE Top), 2 259 000 рублей (LE Top). Начальные цены для обновленного Nissan X-Trail: 1 880 000 рублей (XE), 2 092 000 рублей (SE), 2 419 000 рублей (SE Top), 2 595 000 рублей (LE Top).

А абсолютно новый X-Trail доберется до России летом 2022 года.

Фото: Nissan