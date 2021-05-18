МЧС России пересаживается на мотоциклы Harley-Davidson

Цена такого байка в «гражданском» исполнении — от 2,2 млн рублей.

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Компания Harley-Davidson поставила в адрес МЧС России 11 новых мотоциклов Road King Police. Эта модель была выбрана в результате испытаний, инициатором которых выступило МЧС. Еще в 2019 году ведомство предложило российскому представительству Harley-Davidson провести тесты модели Road King Police, использующейся полицейскими и спасателями многих стран, на предмет проведения спасательных операций.

В пресс-службе мотоциклетного бренда сообщают, что Road King Police имела все шансы на успех благодаря своим размерам, грузоподъемности и низкому центру тяжести. Мотоциклы МЧС оснащаются тяжелым оборудованием, чтобы водитель мог произвести разведку, организовать эвакуацию, потушить возгорание или оказать первую помощь. В последних двух задачах помогают ранцевое устройство пожаротушения и кофры с противоожоговой аптечкой «Аполло» и гидравлическим инструментом.

На фото — стандартное исполнение модели Harley-Davidson Road King. Версия Road King Police отличается дополнительным оборудованием и окраской

Тесты подтвердили, что мотоциклы пригодны для службы в российском МЧС: сообщается, что с участием техники Harley-Davidson было проведено более 100 пожарных и спасательных операций и спасено 23 человеческих жизни. Harley-Davidson и МЧС России планируют расширять сотрудничество в ближайшем будущем.

Отметим, что минимальная цена Harley-Davidson Road King при продаже физическому лицу составляет минимум 2,2 млн рублей. В линейке Harley-Davidson есть и менее дорогие модели — например, Pan America, хорошо подходящая для движения как по ровным трассам, так и по пересеченной местности и стоящая от 1,6 млн рублей. А мотоциклы марки Ural можно приобрести по цене от 821 000 рублей. Правда, отечественный бренд предлагает только варианты с коляской.

Кстати, новую модель мотоцикла Ural создадут вместе с поклонниками.

Фото: Harley-Davidson