УАЗ открыл подписку на свои внедорожники

Арендовать на срок от года до пяти лет можно Патриот, Пикап, Профи, Хантер и всю линейку СГР («Буханок»).

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К сожалению, пока физические лица не смогут оформить подписку на УАЗы — сервис открыт только для организаций и индивидуальных предпринимателей. Частники получат к нему доступ позже.

Арендовать УАЗ можно без первоначального взноса, а в ежемесячные платежи заложены все эксплуатационные затраты: транспортный налог, плановые ТО и ремонт, а также страхование: ОСАГО, ДСАГО и каско без франшиз. Кроме того, арендные автомобили получают бесплатную круглосуточную помощь на дорогах и, при необходимости, предусмотрена бесплатная эвакуация. Таким образом, помимо выплат подписчики будут оплачивать только топливо и мойку машин.

Все арендаторы автоматически получают доступ к сервису мониторинга, который позволяет не только отслеживать местоположение автомобиля, оптимизируя маршрут, знать о техническом состоянии машин и расходе топлива, а также анализировать стиль вождения.

Оформить подписку на УАЗы можно в 39 городах через дочернюю компанию ПАО «Соллерс» — «Соллерс Транспортные Решения».

УАЗ Профи получил новые версии: служебный, специальный и автодом.

Фото: УАЗ