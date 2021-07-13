20+ лет россиянин копит на Ладу (печальное исследование)

Но есть регионы, жителям которых достаточно восьми лет, чтобы накопить на покупку машины за 1 млн рублей.

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РИА Новости решило узнать, сколько лет необходимо копить россиянину, чтобы набрать 1 000 000 рублей. Сегодня, к примеру, за 998 900 рублей можно приобрести Lada Vesta Sedan в комплектации Exclusive.

По данным исследования, жителям большинства регионов нашей страны придется собирать один миллион не меньше 20 лет. Исследование основано на официальных данных Росстата.

«В целом, менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44 для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет», — сообщает РИА Новости в пояснительной записке к материалам исследования.

Быстрее всего крупную сумму накопят граждане Чукотки (7,8 года), ЯНАО (8,6 года), Ненецкого автономного округа и Магаданской области (9,8 года). Лидерство этих регионов связано с высокими зарплатами в добывающих отраслях.

В столице на Lada Vesta получится накопить за 11 лет. После чего идут Ханты-Мансийский автономный округ (11,3 года), Камчатский край (11,4 года), Сахалинская область (11,5 года), Якутия (11,8 года), Мурманская область (13,4 года).

Труднее всего отложить миллион рублей на покупку машины жителям регионов с невысокими доходами:

Карачаево-Черкесия (24,1 года)

Северная Осетия (24,3 года)

Кабардино-Балкария (24,7 года).

Специалисты отмечают, что в модели накопления предполагалось ежемесячное сбережение 10% размера заработной платы на банковском вкладе (пополняемом). При этом процентная ставка по депозиту была принята на уровне 4%. Зарплата оценивалась, в среднем, за 12 месяцев — с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года.