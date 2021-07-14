Внезапно: АВТОВАЗ остановил производство 4 моделей

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Речь идет об остановке конвейера только на один день. Сегодня прекратилась сборка автомобилей Lada XRAY и Largus, а также Renault Logan и Sanderо.
«АВТОВАЗ сегодня, 14 июля 2021 года, вынужден на 1 день приостановить производство на линии по сборке автомобилей на платформе B0 в связи с недопоставкой электронных компонентов со стороны компании „Bosch Самара“. Оплата персоналу линии за день простоя будет произведена в соответствии с Трудовым кодексом в размере 2/3 от среднего заработка», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы предприятия.
Это не первая приостановка конвейера в текущем году. Из-за нехватки электронных комплектующих производство останавливалось уже несколько раз.
Та же ситуация наблюдается на предприятиях General Motors, Toyota Motor и Hyundai Motor.
- Чтобы меньше зависеть от электронных комплектующих, АВТОВАЗ выпустил особую, упрощенную версию Лады Весты и XRAY.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС