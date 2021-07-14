Внезапно: АВТОВАЗ остановил производство 4 моделей — журнал За рулем

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Внезапно: АВТОВАЗ остановил производство 4 моделей

Простой конвейера связан с нехваткой на складах электронных компонентов. Дефицит комплектующих может продлиться до 2022 года.

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Речь идет об остановке конвейера только на один день. Сегодня прекратилась сборка автомобилей Lada XRAY и Largus, а также Renault Logan и Sanderо.

«АВТОВАЗ сегодня, 14 июля 2021 года, вынужден на 1 день приостановить производство на линии по сборке автомобилей на платформе B0 в связи с недопоставкой электронных компонентов со стороны компании „Bosch Самара“. Оплата персоналу линии за день простоя будет произведена в соответствии с Трудовым кодексом в размере 2/3 от среднего заработка», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы предприятия.

Это не первая приостановка конвейера в текущем году. Из-за нехватки электронных комплектующих производство останавливалось уже несколько раз.

Та же ситуация наблюдается на предприятиях General Motors, Toyota Motor и Hyundai Motor.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

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