ГАЗ показал выездной пункт вакцинации на базе ГАЗели

А еще из него можно сделать медпункт с двумя кабинетами, работающими как диагностический центр, фельдшерско-акушерский пункт, стоматология...

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На открывшемся 13 июля Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России» Горьковский автозавод представил линейку автомобилей для медицинского обслуживания. Эти машины, созданные совместно с ГК «Современные транспортные технологии», можно увидеть в московском ЦВЗ «Манеж».

Одна из главных новинок — это мобильный медицинский комплекс на базе каркасного автобуса ГАЗель NEXT Ситилайн. В этой машине реализована возможность присоединения дополнительного модуля-прицепа. Автомобиль создан для работы в удаленных населенных пунктах и, в том числе, для выездной вакцинации. Но реальная сфера применения таких машин гораздо шире, уверены производители.

Прибыв на место, автомобиль и прицеп становятся двумя самостоятельными кабинетами, которые могут быть оборудованы под передвижной диагностический центр, фельдшерско-акушерский пункт, кабинет маммологии, стоматологии, кардиологии, флюорографии, рентген-кабинет, центр детского здоровья, мобильную лабораторию.

Кроме медоборудования и мебели машина оснащена автономными системами жизнеобеспечения, генератором и санузлом. Форум «Здоровье нации — основа процветания России» продлится в ЦВЗ «Манеж» в Москве до 15 июля.

Последняя новинка ГАЗа для широкой покупательской аудитории — это ГАЗель NN, прием заказов уже стартовал.

Фото: ГАЗ