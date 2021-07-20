Авиационно-космический салон МАКС-2021: подробности по билетам, проезду, программе

Билеты — 1000 рублей в любой день со среды по воскресенье. Можно заехать на автомобиле, но за отдельную плату.

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С 21 по 25 июля в городе Жуковский Московской области будет проходить авиационно-космический салон МАКС-2021. Организаторы (Минпромторг и корпорация Ростех) и устроитель АО «Авиасалон» обещают насыщенную демонстрационную программу.

В каждый из дней со среды по воскресенье программа одинаковая, рассчитана на три часа, причем в рамках одиночного и группового пилотажа будет около 80 воздушных судов. Как сообщает официальный сайт авиасалона, до 13:00 запланированы полеты легких воздушных судов и беспилотников, с 13:00 до 14:00 добавятся вертолеты, а после 15:00 полетит реактивная техника.

Что там будет

Ожидаются интересные гости — пилотажная группа ВВС Индии Sarang (в переводе с санскрита — «Павлин»), выполняющая полеты на вертолетах Dhruv национального производства. Конечно, будут и российские авиационные группы высшего пилотажа ВВС России — «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты», а также пилотажная группа «Первый полет». Кроме того, анонсирован сольный пилотаж на самолетах и планерах, а также соревнования по эксплуатации беспилотников.

В летной программе примут участие новинки гражданского авиастроения — лайнер МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 и региональный самолет Ил-114-300. Компания Airbus представит самолет A350–1000. Вертолетостроители покажут новейшие разработки — ударный Ми-28НМ, многоцелевой Ка-62 и беспилотный БАС-200.

Сколько стоит

Билеты можно приобрести на официальном сайте МАКС-2021 по цене 1000 рублей; дети до 14 лет — бесплатно. Проход на территорию возможен при наличии у посетителя QR-кода. Есть возможность заехать и на автомобиле — парковочные места предлагаются по цене от 3000 рублей.

Еще одна интересная выставка в столичном регионе — постоянно действующая. Это Музей ГОНа, где можно, в частности, в деталях познакомиться с лимузином Aurus Senat.

Фото: АО «Авиасалон»