В Японии ажиотажный спрос на УАЗ Хантер

По словам представителя японской компании, импортирующей Хантеры, популярность у внедорожника такая, что даже приходится оформлять предзаказы.

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УАЗ Хантер в Японии любят настолько, что его трудно достать. Импортирует машины Ульяновского автозавода японская Autoriesen, пишет издание Иносми со ссылкой на представителя компании Накадзимы.

По его словам, компания начала завозить в Японию УАЗ примерно три года назад, но бум на них случился только теперь в связи с возросшей популярностью активного отдыха и модой на старые автомобили, а модель Хантер в Японии воспринимается именно как старая.

Из клиентов компании пока только один выставил Хантера на продажу, и автомобиль тут же купили. Подержанные машины разбирают так быстро, что их стоимость не падает.

Среди плюсов модели японцы называют то, что внедорожник — икона стиля и обладает такой простой конструкцией, что его может отремонтировать практически любой автосервис, знакомый со старыми моделями. С запасными частями тоже проблем нет.

Если к Хантеру относиться как к старому автомобилю, никаких трудностей не возникнет. Правда, клиенту самому придется следить за его состоянием — обращать внимание на запахи, звуки, а также шум двигателя. В отличие от современных авто, Хантер не выводит различные предупреждения на экран.

Даже с новым Хантером стоит обращаться как со старым, но чем больше вы уделяете ему времени, тем сильнее ваша привязанность к нему, считают в компании-импортере.

Мнение японцев о Хантере

Японские читатели отмечают в комментариях, что худшее, что можно придумать — если Хантер заглохнет в японском лесу. Это авто для тех, кто желает выделиться из толпы. На нем хочется прокатиться, это правда, но к такой покупке есть вопросы. Привыкших к новейшим технологиям японцев беспокоит надежность машины и наличие запчастей. Но в комментариях к публикации на yahoo.co.jp признают, что такая покупка станет приключением. Ведь много тех, кому хочется повозиться со старым авто, в котором нет никакого современного оборудования. Но в целом такая покупка скорее эмоциональная, чем рациональная.

Mai: «Как можно оценивать такую технику с точки зрения надежности и прочего? Я покупал новые британские и немецкие авто, и они тоже ломаются. Возможность купить новым такой прекрасный УАЗ в 2021 году — это мечта! Сделано в России — это же круто!»

Есть спрос на Хантеры и в Китае — и стоят они там не дешево.

Фото: yahoo.co.jp