Видео взрыва автобуса в Воронеже и первые подробности

В четверг вечером в центре Воронежа в маршрутном такси произошел взрыв. В результате происшествия пострадали 18 человек. Одна женщина, чья личность до сих пор не установлена, погибла, трое находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находилось 35 человек, все сидячие места были заняты.
Среди версий произошедшего рассматривалась версия взрыва газового баллона, однако замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров сообщил, что в автобусе не было газового оборудования, он ездил на дизельном топливе.
Взрыв произошел, когда пассажиры заходили в автобус на остановке, возгорания после взрыва не было.
Следствие считает техническую версию основной для взрыва автобуса в Воронеже, сообщил агентству ТАСС в правоохранительных органах. Это либо неисправность оборудования транспортного средства, либо внесение изменений в его конструкцию. По результатам экспресс-анализа следов взрывчатых веществ не выявлено. Взрыв произошел в районе бензобака в левой части автобуса.
СК возбудил дело, ведомство квалифицировало ЧП как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело находится на контроле главы ведомства Александра Бастрыкина. В Воронеж направлены криминалисты из Москвы.
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Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
Видео: YouYube