Новый грузовик Урал с крутой внешностью — первое фото и подробности — журнал За рулем

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Новый грузовик Урал с крутой внешностью — первое фото и подробности

Машин с подобным дизайном на базе легендарного Урал-43206 автозавод еще не выпускал.

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На предстоящем Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» автомобильный завод «Урал» покажет новую модель грузовика. Первую фотографию новинки опубликовал «Русский автомобиль» (фото 1). По данным издания, основой для нового грузовика послужил классический для производителя двухосный полноприводный капотник Урал-43206.

Наибольший резонанс вызвала внешность: кто-то посчитал ее слишком вычурной для армейского автомобиля, но большинство комментаторов уже оценило положительно. В любом случае, капот сложной формы, отрицательный наклон массивной радиаторной решетки и выразительный силовой бампер с современной светотехникой служат явным намеком на то, что версией с бортовой платформой разработчики вряд ли ограничатся.

Можно предположить, что одной из версий станет полноценный броневик — подобно многоцелевому Уралу-4320ВВ для внутренних войск (дебютировал в 2014 году), одна из модификаций которого может взять на борт 17 бойцов с полной экипировкой. Кстати, Урал-4320ВВ на нынешнюю выставку также привезут, равно как и представленный еще в 2015-м Урал Торнадо 6x6 (фото 2 и 3).

Форум «Армия-2021» пройдет с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», что в Одинцовском районе Московской области.

Фото: «Русский автомобиль» / Сергей Орлов

Новый грузовик Урал с крутой внешностью — первое фото и подробности

Машин с подобным дизайном на базе легендарного Урал-43206 автозавод еще не выпускал.

Новый грузовик Урал с крутой внешностью — первое фото и подробности — фото 1271499Новый грузовик Урал с крутой внешностью — первое фото и подробности — фото 1271498Новый грузовик Урал с крутой внешностью — первое фото и подробности — фото 1271500Новый грузовик Урал с крутой внешностью — первое фото и подробности
Новый грузовик Урал с крутой внешностью — первое фото и подробности

Машин с подобным дизайном на базе легендарного Урал-43206 автозавод еще не выпускал.

Новый грузовик Урал с крутой внешностью — первое фото и подробности — фото 1271499Новый грузовик Урал с крутой внешностью — первое фото и подробности — фото 1271498Новый грузовик Урал с крутой внешностью — первое фото и подробности — фото 1271500Новый грузовик Урал с крутой внешностью — первое фото и подробности
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