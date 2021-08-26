Спортивный Kia Cerato уже у дилеров — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Спортивный Kia Cerato уже у дилеров

Продажи версии GT Line, судя по всему, начнутся одновременно с продажами обновленного седана.

Материалы по теме
Новый Kia Sportage дебютирует 1 сентября

8 сентября в продажу поступит обновленный седан Kia Cerato — автомобиль уже начали собирать в России, а дилерам поставлять первые его экземпляры для шоу-румов и клиентов.

Теперь на стоянках дилерских центров появилась и особая версия автомобиля — Cerato GT Line.

Материалы по теме
Kia готовит новый флагманский кроссовер

Как и «обычный» обновленный седан, его спортивная версия оснащается уже знакомыми нам двигателями — здесь нет никаких изменений. Это два бензиновых атмосферных мотора на выбор объемом 1,6 и 2 литра, мощность которых составляет 128 и 150 л.с. соответственно. Первый двигатель может оснащаться как механикой, так и автоматом, а второй — только автоматом.

Версия GT Line отличается исключительно оформлением в спортивном стиле — никаких особых настроек, двигателей и трансмиссий у нее нет. На это указывает слово «Line» в названии.

Материалы по теме
Опубликованы фото салона недорогих версий нового Kia Sportage

Внешне отличить спортверсию можно по красным акцентам на решетке радиатора и возле противотуманных фар. В салоне установлено спортивное рулевое колесо с подрулевыми лепестками, спортивные кресла водителя и переднего пассажира с хорошей боковой поддержкой, а также металлические накладки на педалях.

Фото: kia-clubs.ru

Спортивный Kia Cerato уже у дилеров

Продажи версии GT Line, судя по всему, начнутся одновременно с продажами обновленного седана.

Спортивный Kia Cerato уже у дилеров — фото 1272775Спортивный Kia Cerato уже у дилеров — фото 1272774Спортивный Kia Cerato уже у дилеров — фото 1272773Спортивный Kia Cerato уже у дилеров — фото 1272776Спортивный Kia Cerato уже у дилеров
Спортивный Kia Cerato уже у дилеров

Продажи версии GT Line, судя по всему, начнутся одновременно с продажами обновленного седана.

Спортивный Kia Cerato уже у дилеров — фото 1272775Спортивный Kia Cerato уже у дилеров — фото 1272774Спортивный Kia Cerato уже у дилеров — фото 1272776Спортивный Kia Cerato уже у дилеров — фото 1272773Спортивный Kia Cerato уже у дилеров
Наше новое видео
Самый народный Volkswagen: видеотест Жука
5 важных изменений в моторе Гранты. Что не так?
Lada Granta с новым двигателем: как она едет?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров1956Количество комментариев3
Оцените материал
3:—2

Отзывы о Kia Cerato (3)

Kia 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг

Комментарий:

из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник

Написать отзыв

Читать комментарии (3)
Загрузка...