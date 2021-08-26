Спортивный Kia Cerato уже у дилеров

Продажи версии GT Line, судя по всему, начнутся одновременно с продажами обновленного седана.

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8 сентября в продажу поступит обновленный седан Kia Cerato — автомобиль уже начали собирать в России, а дилерам поставлять первые его экземпляры для шоу-румов и клиентов.

Теперь на стоянках дилерских центров появилась и особая версия автомобиля — Cerato GT Line.

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Как и «обычный» обновленный седан, его спортивная версия оснащается уже знакомыми нам двигателями — здесь нет никаких изменений. Это два бензиновых атмосферных мотора на выбор объемом 1,6 и 2 литра, мощность которых составляет 128 и 150 л.с. соответственно. Первый двигатель может оснащаться как механикой, так и автоматом, а второй — только автоматом.

Версия GT Line отличается исключительно оформлением в спортивном стиле — никаких особых настроек, двигателей и трансмиссий у нее нет. На это указывает слово «Line» в названии.

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Внешне отличить спортверсию можно по красным акцентам на решетке радиатора и возле противотуманных фар. В салоне установлено спортивное рулевое колесо с подрулевыми лепестками, спортивные кресла водителя и переднего пассажира с хорошей боковой поддержкой, а также металлические накладки на педалях.

Об особенностях обновленного Kia Cerato вы можете узнать здесь.

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Фото: kia-clubs.ru