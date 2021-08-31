Платформа — совершенно новая. Полная масса на 2,5 тонны меньше, чем у Урал-43206, а грузоподъемность — почти такая же.

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Одной из наиболее интересных новинок форума «Армия-2021» стал новый грузовик автомобильного завода Урал. Как выяснилось, модель получила наименование Урал-66. Индекс, судя по всему, не случаен: по своей концепции этот легкий полноприводный грузовик должен стать заменой легендарному ГАЗ-66 — т.е. сделать то, чего пока не получилось у ГАЗ Садко Next.

Поначалу считалось, что модель строится на облегченной и модернизированной базе классического трехосного грузовика Урал-4320. Но такой грузовик в линейке у завода давно уже есть — это Урал-43206. А вот новый «шестьдесят шестой» встанет в иерархии моделей на полступеньки ниже. Youtube-канал MotorProject сообщает, что машина построена на самостоятельной платформе, а полная масса ее 10,2 тонны, что на 2,5 тонны меньше, чем у Урал-43206.

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Еще один интересный момент: Урал-66 на 1,4 м короче, чем Урал-43206, а грузоподъемность у него — ровно 4 тонны, т.е. меньше всего на 200 кг. Таким образом, новый грузовик спроектирован более рационально, что должно сказаться на эффективности его применения. Снизить массу удалось за счет облегченных мостов и меньших по размеру колес. Предположительно, под капотом разместился не V6, как у «старших братьев», а четырехцилиндровый ЯМЗ-534.

Кстати, о применении: помимо бронированного варианта, показанного на выставке, предполагается и гражданский — под установку различных надстроек широкого назначения, кузовов, фургонов и кунгов. Однако это — лишь планы. На форуме «Армия-2021» представлен лишь прототип, а официальной информации о серийном выпуске пока нет.

И да, ГАЗ-66 в свое время действительно пришелся ко двору не только в армии но и в гражданской жизни — что не удивительно, учитывая его способности.

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Видео: Youtube / MotorProject