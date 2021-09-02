Сергей Чемезов: Lada намного лучше иномарок

По качеству отечественные машины уже превосходят китайские и корейские автомобили, а также продукцию Ford, считает руководитель корпорации.

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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что автомобили бренда Lada на сегодняшний день ничем не уступают многим автомобилям иностранных брендов. Своим мнением топ-менеджер поделился с российскими школьниками, участвующими в открытом уроке на просветительском марафоне «Новое знание».

Сколько было анекдотов про наши Лады... Я вас уверяю, сегодня автомобиль Lada по качеству нисколько не уступает ни Форду, ни корейским автомобилям и, тем более, китайским. Они [автомобили Lada] намного лучше, качественнее», — отметил Сергей Чемезов.

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Президент госкорпорации уже не в первый раз лестно отзывается о машинах отечественного бренда: как вспоминает РБК, в 2019 году в программе «Действующие лица» он напомнил, что продукция АВТОВАЗ давно лидирует ра отечественном авторынке, а также заявил, что модель Lada Vesta ничем не уступает иномаркам — «не шумит, не гремит».

До 2025 года АВТОВАЗ планирует обновить модельный ряд, запустив пять новых моделей, включая новое семейство В-класса в новое поколение внедорожника Niva. А в 2027–28 годах планируется начать серийное производство электромобилей.

Однако пока отечественный бренд, как и другие производители по всему миру, переживает трудности — останавливает производство из-за дефицита микрочипов и в очередной раз поднимает цены.

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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС