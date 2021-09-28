Владимир Познер на АВТОВАЗе: в поисках русского характера

Познер и Ургант снимают фильм о России.

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В начале текущей рабочей недели на АВТОВАЗе побывал известный российский журналист, телеледущий и писатель Владимир Познер. Он посетил Тольятти в ходе подготовки цикла передач о путешествиях по России, сообщает Лада Клуб. Владимир Владимирович вместе с оператором изучили сборочный конвейер АВТОВАЗа, а также побывали на территории дочерней компании Lada Sport и в корпоративном музее.

Познер особо отметил концептуальные модели Lada, выставленные в музее. Напомним, как раз на днях экспозиция пополнилась концептами недавнего прошлого — XRAY Concept, XCODE и Niva Vision. Кроме того, телеведущий оценил коллекцию классических автомобилей ВАЗ. С ними Познер знаком не понаслышке: сам владел несколькими, а первой был оранжевый ВАЗ-2101, сообщает источник. В конце визита гость прокатился на Lada XRAY.

Документальные фильмы, рассказывающие об определенной стране — это жанр, в котором Познер вместе с Иваном Ургантом в качестве соведущего работают далеко не первый год. С 2008 года увидели свет многосерийные картины о США, Франции, Италии, Германии, Англии, Израиле и скандинавских странах — Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии.

Автомобильная тема затрагивается регулярно — в частности, в перемещениях по Франции Познер и Ургант использовали Renault Latitude и обсуждали его качества.

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От аналогичного путешествия по России Познер ранее отказывался, т.к. долгое время считал, что для рассказа о стране нужно иметь на нее свежий взгляд, которым он похвастать, по его мнению, не мог. Тем не менее, фильм о России запланирован к выходу в 2021 году. Он называется «В поисках русского характера». Маршрут съемочной группы пролегает через Волгоград, Саратов, Самару, Казань, Нижний Новгород, Городец, Кострому и Рыбинск.

За несколько дней до Познера на АВТОВАЗе побывали швейцарские спортсмены, готовящие классическую Ниву к участию в гонке Dakar-2021.

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Фото: Лада Клуб