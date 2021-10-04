Перекос политкорректности: парковка для секс-меньшинств

Появилась такая в Германии, но сразу вызвала массу вопросов.

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В Германии компания Hanauer Parkhaus GmbH (HPG) выделила три парковочных места для ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов) и мигрантов на подземной автостоянке в центре города Ханаус. Назвали эту парковку — «Разнообразие», что на сленге означает — для сексуальных меньшинств.

Томас Морлок, председатель наблюдательного совета HPG, сказал на торжественном открытии парковочных мест, что таким образом они хотят помочь людям, которые чувствуют «особую потребность в защите», и с помощью радужного флага привлечь внимание к теме. Однако издание Bild поинтересовалось у Морлока, почему ввели места «для отдельной группы людей».

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Парковки для инвалидов, беременных и женщин с детьми — здесь все понятно, в этом случает речь идет о безопасности. Такие места обычно размещаются поближе к выходам, и это вполне логично. Но устанавливать приоритеты «разнообразия», не ошибка ли это? И что будет следующим: места для белых и черных, для худых и толстых, молодых и пожилых?

Притом что в толерантной Германии всегда очень деликатно высказываются на тему ЛГБТ, в Bild недоумевают: какой документ нужно предъявить, чтобы он указывал на твою сексуальную ориентацию? Как доказать, что именно ты можешь претендовать на это место? Задумка, наверное, была хорошей, но вот реализация подкачала, резюмировала журналист.

Один домовладелец вдруг обнаружил у своего дома 100 электросамокатов. Не то чтобы он бы противником экотранспорта, но по придомовой дорожке стало невозможно ходить.

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