Собчак вызвали на очную ставку с водителем

Значит ли это, что Ксения Собчак, опаздывая на самолет, могла заставить водителя нарушить правила дорожного движения?

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Ксении Собчак вручена повестка, и теперь телеведущая должна явиться в полицию для дачи показаний по делу о ДТП в Сочи. Там же ей предстоит очная ставка с водителем, в автомобиле которого она ехала.

Напомним, что Ксения Собчак по пути в аэропорт города Сочи попала в ДТП со смертельным исходом. Автомобилем управляла не она, поэтому Собчак быстро покинула место трагедии и даже успела на самолет.

Журналистка и телеведущая заявляла, что она не подгоняла водителя, но теперь эту версию намерены проверить в полиции, устроив ей очную ставку с водителем Олегом Цоем, который признал себя виновным и в данный момент находится под домашним арестом. А вот кадры аварии с камер видеонаблюдения:

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Канал 112 приводит такую хронологию. В 10:40 телеведущая прилетает из Москвы в Сочи, а в 18:00 ведет презентацию в концертном комплексе. От комплекса до аэропорта ехать примерно 1 час 8 минут. Ориентировочно Собчак уезжает с мероприятия в 20:30, через час у нее заканчивается регистрация на рейс, поэтому надо спешить. В 21:00 водитель, который вез ее в аэропорт, выезжает (по личной инициативе!) на встречку…

, главный редактор журнала «За рулем»:

— Подгоняла ли Собчак водителя? Это важно с человеческой точки зрения — но не более того. Всю ответственность несет водитель. Подгоняют? Мешают управлять автомобилем? Скажи, чтобы замолкли. Высади (там, где разрешено Правилами). Откажись от оказания услуги перевозки. И так далее. Но вся ответственность — на тебе, поскольку управляешь источником повышенной опасности.

Пассажир — свидетель? Да. Но не все свидетельские показания можно дать/взять в ходе расследования обстоятельств дела. Или в суде. А если пассажир не имеет водительского удостоверения? А если он спал? Что он может рассказать следствию: вел ли себя водитель адекватно? Не выпивал ли перед выездом?

Более того, в некоторых случаях свидетель может отказаться от дачи свидетельских показаний — закон это допускает.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС