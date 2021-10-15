Веста 2022: фото переднего бампера без камуфляжа

Он напоминает тот, что сейчас устанавливается на модификацию Vesta Sport.

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В сети появилась фотография переднего бампера проекта Vesta FL, то есть Весты после фейслифта, которая должна пойти в серию в 2022 году. На фото бампер белого цвета, стоящий на штабеле — очевидно, шпионский снимок сделан на производстве. Бампер показан в сборе — установлены противотуманные фары и эмблема на новой решетке. Как сообщает Avtograd News, опубликовавший снимок, перед нами бампер обычной, не «кроссовой» версии.

У обновленных версий Vesta Cross и Vesta SW Cross рисунок решетки будет другим, с крупноячеистой структурой, указывает источник. Что касается показанного дизайна, то многим пользователям соцсетей объем обновлений показался недостаточным: кто-то сравнил его с нынешним вариантом бампера модификации Vesta Sport, а кто-то и вовсе не увидел ничего нового.

Насколько позволяет судить этот неидеальный снимок, изменений действительно немного: обращает на себя внимание разве что более резкий вырез на нижней «губе» (что действительно напоминает Весту Спорт) и несколько измененные формы противотуманных фар, а также ниш, в которых они размещаются.

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Отметим однако, что косметическими изменениями апгрейд модели не ограничится: будет несколько вариантов обновленного салона, а также целый спектр новых функций: независимыми источниками назывались мониторинг слепых зон, передний парктроник, бесключевой доступ, запуск с кнопки и другие. Процесс отладки всей новой электроники обычно требует серьезного времени.

Двигатель объемом ВАЗ-21179 1,8 литра тоже проходит очередную модернизацию.

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Фото: Avtograd News