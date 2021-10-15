Новая Vesta - появились снимки еще трех деталей

Изображения решетки колонок аудиосистемы, бардачка и молдинга появились в базе Федерального института промышленной собственности.

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На Волжском автозаводе продолжают работать над обновленной Ладой Вестой, которая должна поступить в продажу в следующем году. Постепенно АВТОВАЗ получает патенты на детали интерьера, снимки которых появляются в базе Федерального института промышленной собственности.

Теперь стало известно, как будут выглядеть еще три детали. Это бардачок, решетка аудиодинамика и молдинг, который будет украшать двери.

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В откидывающейся вниз крышке бардачка есть подстаканник. Он неглубокий, но для перекусов в стоящем автомобиле его будет вполне достаточно для переднего пассажира. Решетки аудиодинамиков имеют три декоративных прорези внизу, напоминающих воздуховоды, а молдинг получил грань и должен сделать поверхность дверей рельефнее.

Некоторые из этих деталей фотошпионы видели в испытываемых прототипах обновленной Лады Весты. Автомобиль получит новую панель приборов и центральную консоль с большим вертикальным монитором в топовых комплектациях.

Фото: Федеральный институт промышленной собственности