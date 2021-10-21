Штрафы привяжут к доходам в регионах

Предполагается, что автомобилисты богатых областей должны платить за нарушения больше, чем регионов с низким средним доходом населения.

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Такой новый подход предложил губернатор Курской области Роман Старовойт, который прежде возглавлял Росавтодор, выступая перед президиумом Госсовета. То есть местные власти сами должны устанавливать размеры штрафов, исходя из среднего заработка жителей.

Существующие штрафы невелики для большинства автомобилистов, считают некоторые чиновники. Например, москвичей можно штрафовать на большие суммы:

«В столице и других крупных городах штраф в 1 тыс. руб. иногда воспринимается просто как право нарушить ПДД», — цитирует «Коммерсантъ» Романа Старовойта.

Поэтому губернатор призывает разработать систему дифференцирования, подчеркивая, что это нужно для искоренения нарушений, а не для пополнения бюджетов.

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«Далеко не у всех людей, живущих в том или ином регионе, зарплата такая же большая, как это можно себе представить. Может быть, жителям Курской области кажется, что москвичи все очень много получают, но это совсем не так. Для москвичей штраф в 3 тысячи рублей заплатить бывает гораздо сложнее, чем жителю другого региона выложить 1,5 тысячи рублей. Любое нарушение одинаково опасно, в каком бы городе оно ни совершалось, поэтому должно наказываться совершенно одинаково», — комментирует предложение губернатора адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

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