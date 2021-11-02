УАЗ начал продажи машин без дилерских накруток

На заводе заявили следующее: «Мы — за честные цены!». Уверяют, что при попытке дилера накрутить цену решат вопрос в вашу пользу по простому звонку на горячую линию — и вам отдадут машину по ранее заявленной цене.

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Ульяновский автозавод объявил о том, что отныне покупатель внедорожника УАЗ всегда сможет узнать финальную сумму покупки еще до похода в дилерский центр. Официальный аккаунт предприятия ВКонтакте признал, что прозрачность цены на российском авторынке стала редкостью, но на УАЗе придумали решение проблемы, вызывающей столько неудобств и конфликтов.

Источник сообщает, что современные диджитал-инструменты продаж позволили сделать стоимость автомобилей УАЗ максимально прозрачной. На официальной онлайн-витрине, находящейся по адресу uaz.ru/onlinesales, указан гарантированный финальный прайс конкретного экземпляра с учетом всех скидок и акций. Через этот же сервис можно рассчитать кредит и лизинг, оформить подписку или страховку, получить предварительную оценку своего авто при покупке в трейд-ин.

По прайсам на онлайн-витрине, прямо сейчас у дилеров в разных городах есть и Патриоты в простой версии Классик с МКП за 1 084 000 рублей, и в топ-версии Люкс Премиум с АКП за 1 592 500 рублей

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Производитель уверяет, что ратует за честные цены и готов добиваться их для своих клиентов. Как именно? Если вы узнали цену на онлайн-витрине, пришли в автосалон к дилеру, а он называет другую цифру, вам нужно просто позвонить на горячую линию УАЗ. После этого автомобиль будет вашим по изначально заявленной цене.

Часть клиентов УАЗа уже отреагировала на новость, указывая, что на оплайн-витрине цены уже завышенные, с дилерскими допами. На что производитель отвечает так: «дилеры вправе устанавливать дополнительное оборудование, но Вы всегда можете оформить предзаказ на автомобиль в желаемой комплектации».

Ныне переплата за новый автомобиль может составить 1 млн рублей, а может — и 2 млн, причем за самую бюджетную модель.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: УАЗ