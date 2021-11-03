АВТОВАЗ рассказал о проекте Ока-2

Увы, ему так и не суждено было осуществиться — Lada 1121 не увидела свет. Хотя по всем признакам автомобиль обещал быть успешным.

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Придумал этот проект в 2002 году Виктор Николаевич Поляков, первый гендиректор Волжского автозавода. В то время российский авторынок еще не поделили между собой кроссоверы и седаны B—сегмента, многие люди верили в перспективу автомобилей особо малого класса. Мечтали о дешевых компактных машинах, но с современным дизайном.

Предполагалось, что сердцем Лады 1121 станет недорогой двухцилиндровый мотор от старой Оки, но как вариант можно было бы заказать малолитражку и с 16-клапанным мотором 2112. Базовыми колесами должны были стать 13-дюймовые, а опционными — литые диски 14 дюймов.

Внешне это должен был быть спортивный, подтянутый, очень стремительный автомобиль. Отталкивались дизайнеры от образа старой Оки — ее динамичной подоконной линии, которая «держала» весь автомобиль и зрительно удлиняла его. На «улучшенной» Оке решили использовать ту же линию. В сочетании с мощными колесными арками и тщательно проработанной линией крыши давало искомый эффект.

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В «базе» автомобиль должен был стоить 3,5 тысячи долларов, поэтому инженеры искали пути удешевления машины. Основным пунктом был — сократить количество пластика спереди и сзади, ведь пластик стоил гораздо дороже металла. Отсюда такая форма бамперов. Для удешевления применили существующие детали других машин, например, боковой указатель поворота, стеклоочистители передний и задний — от Калины, зеркало с нерегулируемым стеклом — регулировался весь корпус, как было на классике. Замки дверей и ручки от 2110 и т.д.

Было построено несколько прототипов, автомобиль прошел лабораторные и дорожные испытания. Впервые был представлен на Московском автосалоне в 2003 году, получил Диплом союза дизайнеров России, был с интересом принят публикой. Но, увы, так и остался проектом.

А сегодня немецкие СМИ пишут, что под брендом Lada продают сильно поношенные модели Dacia.

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