3 способа купить новую машину без очереди

Листы ожидания на популярные модели растянулись уже почти на год. Но есть несколько способов протиснуться без очереди.

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Очередь на новый автомобиль, растянувшаяся на 7–8 и более месяцев, может отпугнуть любого покупателя. Некоторые соглашаются на дорогое допоборудование, чтобы получить автомобиль сразу, кто-то разворачивается и идет на вторичный рынок, а кто-то откладывает покупку до лучших времен. Но эксперт маркетплейса «Банкавто» рассказал «За рулем», как можно купить новый автомобиль без очереди.

Денис Мавланов,

эксперт маркетплейса «Банкавто»

— Популярную марку автомобиля купить без очереди в настоящее время довольно проблематично.

С условиями дилеров все ясно: иногда они открыто говорят, на какую сумму необходимо приобрести дополнительное оборудование, чтобы получить машину, имеющуюся в наличии. Однако среди них может не оказаться нужной вам модели.

Отдельно можно отметить онлайн-площадки автопроизводителей, на которых можно купить автомобиль без допов и по рекомендованной розничной цене. Но там нет автомобилей в наличии, а новые поступления перехватывают с помощью программного обеспечения перекупщики и неофициальные дилерские центры.

Еще одно интересное ноу-хау последнего времени — покупка места в очереди на желаемый автомобиль. Чем дороже машина, тем дороже место в очереди. «Продавцы очереди» зачастую объясняют продажу семейными обстоятельствами или простым «надоело ждать». Уступить свое место они готовы в среднем за 25–50 тысяч рублей. Теоретически это возможно. Дилеры не видят никаких проблем в оформлении договора купли-продажи заказанной машины на другого человека. И некоторым автолюбителям действительно удается выгодно приобрести место в очереди. Но в последнее время эта сфера привлекает все больше мошенников. Они просят отправить залог для покупки места в очереди и просто исчезают.

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