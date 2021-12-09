ЗАЗ Таврия второго поколения: новые изображения — журнал За рулем

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ЗАЗ Таврия второго поколения: новые изображения

Tavria Nova могла бы оказаться машиной европейского А-класса, с колесной базой до 2,4 м.

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Представлен проект нового поколения ЗАЗ Таврия

Украинский дизайнер Роман Прядко представил новые рендеры в рамках своего проекта автомобиля ZAZ Tavria Nova. Ранее Роман публиковал скетчи этой машины в профиль, теперь же мы можем видеть, как автор представляет модель в проекции 3/4 спереди. Особый интерес вызывает визуальное сравнение с прежней Таврией — отчетливое родство можно найти в дизайне колесных дисков, перекликающемся с внешним видом колпаков на колесах советской машины.

В остальном же машина, по большому счету, выглядит просто как ладный трехдверный хэтчбек нашего времени. И хотя к реальным планам завода ЗАЗ этот проект отношения не имеет и является лишь фантазией автора, Прядко указывает некоторые подробности.

ЗАЗ Таврия второго поколения: новые изображения

По мнению дизайнера, новая Таврия должна быть машиной европейского А-класса, с колесной базой до 2,4 м. В планах — проработать вид пятидверной версии, а далее — обыграть внешность других представителей канонического модельного ряда, включавшего, помимо родительской трехдверки Таврия и пятидверного лифтбека Славута, универсал Дана и версию пикап.

ЗАЗ Таврия второго поколения: новые изображения

В комментариях к посту читатели усматривают идеологическое сходство показанного концепта с представителями стиля неоклассики — Honda e, Renault 5, Hyundai Ioniq 5 — и в целом лестно отзываются о проекте. Увы, ЗАЗ в данный момент реализует совершенно другой проект: способствует возвращению бренда Lada на украинский рынок.

Фото: Facebook / ROMANPRIADKODESIGN

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