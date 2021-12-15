FAW начала продажи недорогого кроссовера

Удивительно, но покупателям Bestune T77 предлагаются подарки.

В России начались продажи нового китайского кроссовера FAW Bestune T77 по цене от 1 669 000 рублей. Как обещают в компании, первое техобслуживание автомобиля будет бесплатным для покупателей.

Новинка на 255 мм длиннее, чем популярный Hyundai Creta, но на 105 мм короче, чем Hyundai Tucson. Длина Bestune T77 достигает 4525 мм, а ширина кроссовера составляет 1845 мм. Высота и колесная база равны 1615 мм и 2700 мм соответственно.

Оснащается кроссовер только передним приводом, бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра и мощностью 160 л.с., а также либо 6-ступенчатой механикой, либо 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Автомобиль получился весьма экономичным. Разгоняясь до 100 км/ч за 9,7 секунды, он сжигает 6,8 литров топлива в смешанном режиме.

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Комплектации всего две — Luxury и Prestige, но в первой кроссовер можно купить с механикой или роботом, а во второй — только с роботом. Даже в базе Bestune T77 оснащается панорамной крышей, круиз-контролем, камерой заднего вида, парктрониками, салоном из экокожи, а также системой бесключевого доступа.

Фото: FAW