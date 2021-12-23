На BMW подали в суд из-за подстаканников — журнал За рулем

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На BMW подали в суд из-за подстаканников

Из-за них вдруг могут выйти из строя подушки безопасности, говорится в коллективном иске.

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По мере того, как автомобили становятся все сложнее с технологической точки зрения, количество сбоев и неисправностей растет. Одним из самых сложных BMW является кроссовер X7, и из-за него баварского автопроизводителя вызывают в суд в США.

Все дело в подстаканниках. Подавшие иск люди утверждают, что дефект в их конструкции приводит к сбою в работе подушек безопасности: если жидкость попадает в подстаканник, то просачивается под обшивку и попадает на модуль SRS под ним. Иск подан в суд США в округе Ориндж штата Калифорния и касается версий X7 M50i 2020 года выпуска.

На BMW подали в суд из-за подстаканников

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Протекая из стаканов, напитки что-то замыкают в модуле и на панели приборов появляется значок неисправности SRS. Ремонт же модуля SRS обходится примерно в пару тысяч долларов или около 150 тысяч рублей. Требования владельцев X7 к представительству BMW в США о возмещении затрат на ремонт отклоняются, как и претензии к автомобилю по гарантийным договорам. В BMW считают пролитые напитки (в том числе из-за негерметичности бумажных стаканчиков из фаст-фуда) «посторонним вмешательством».

Фото: BMW

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