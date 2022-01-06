Фары научили светить туда, куда смотрит водитель

А еще новая система будет следить за цветом кожи водителя, его позой и даже за температурой.

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Mitsubishi Electric представила концепт салона будущих (еще не автономных) автомобилей Emirai xS Drive. Он оснащен несколькими интересными технологиями, которые должны помогать водителям. Например, инфракрасная камера следит за лицом водителя и замечает малейшее ее покраснение или бледность, что зависит от частоты пульса человека.

Также камера следит за позой водителя, его движениями и фиксирует температуру тела, и на основе этого система оценивает степень усталости. В салоне также есть радиоволновые датчики, с помощью которых система определяет не только количество пассажиров, но и их размер, и отличает младенца от взрослого.

Вкупе с локатором новая система постоянно отслеживает, куда смотрит водитель, и освещает фарами именно нужный ему участок, учитывая при этом изгибы дороги. При этом фары освещают и потенциально опасные предметы на пути, на которые не смотрит водитель.

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Этот концепт представят на выставке CES в Лас-Вегасе 11 января. Конечно же, пройдут годы, прежде чем подобные технологии появятся в серийных автомобилях. Но это — необходимая полумера на пути к полностью автономным транспортным средствам.

Уже через пару лет можно будет купить летающий автомобиль.

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Фото: Mitsubishi Electric, Eugene Triguba / Unsplash