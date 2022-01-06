Фары научили светить туда, куда смотрит водитель

Mitsubishi Electric представила концепт салона будущих (еще не автономных) автомобилей Emirai xS Drive. Он оснащен несколькими интересными технологиями, которые должны помогать водителям. Например, инфракрасная камера следит за лицом водителя и замечает малейшее ее покраснение или бледность, что зависит от частоты пульса человека.
Также камера следит за позой водителя, его движениями и фиксирует температуру тела, и на основе этого система оценивает степень усталости. В салоне также есть радиоволновые датчики, с помощью которых система определяет не только количество пассажиров, но и их размер, и отличает младенца от взрослого.
Вкупе с локатором новая система постоянно отслеживает, куда смотрит водитель, и освещает фарами именно нужный ему участок, учитывая при этом изгибы дороги. При этом фары освещают и потенциально опасные предметы на пути, на которые не смотрит водитель.
Этот концепт представят на выставке CES в Лас-Вегасе 11 января. Конечно же, пройдут годы, прежде чем подобные технологии появятся в серийных автомобилях. Но это — необходимая полумера на пути к полностью автономным транспортным средствам.
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Фото: Mitsubishi Electric, Eugene Triguba / Unsplash