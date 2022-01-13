Появилась мобильная кухня для кроссоверов — журнал За рулем

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Появилась мобильная кухня для кроссоверов

С ее помощью устроить пикник с разнообразными блюдами можно где угодно.

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Кухня монтируется на сцепное устройство любого автомобиля и оборудована всем необходимым для приготовления еды и мытья посуды.

Эта кухня, да палатка, легко заменят дорогостоящий кемпер. Кухня Camporable спрятана в герметичном запираемом боксе и весит всего 38 килограмм. В нее входят раковина и смеситель, двухконфорочная газовая плита, а также холодильник объемом 14 литров.

Холодильник интересен тем, что может, наоборот, подогревать продукты и напитки, если температура на улице ниже нуля.

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Раковина оборудована двумя резервуарами объемом 10 литров. Один подключен к смесителю и в нем хранится чистая вода, а во второй сливается вода из раковины. Газ к конфоркам плиты подается из баллона, в который помещается килограмм газа. В заправленном состоянии плита весит 49 килограмм.

Кухня также оборудована четырьмя выдвижными ящиками, в которых хранится посуда, и имеет габаритные огни.

Фото, видео: Camporable

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