Появилась мобильная кухня для кроссоверов

Кухня монтируется на сцепное устройство любого автомобиля и оборудована всем необходимым для приготовления еды и мытья посуды.
Эта кухня, да палатка, легко заменят дорогостоящий кемпер. Кухня Camporable спрятана в герметичном запираемом боксе и весит всего 38 килограмм. В нее входят раковина и смеситель, двухконфорочная газовая плита, а также холодильник объемом 14 литров.
Холодильник интересен тем, что может, наоборот, подогревать продукты и напитки, если температура на улице ниже нуля.
Раковина оборудована двумя резервуарами объемом 10 литров. Один подключен к смесителю и в нем хранится чистая вода, а во второй сливается вода из раковины. Газ к конфоркам плиты подается из баллона, в который помещается килограмм газа. В заправленном состоянии плита весит 49 килограмм.
Кухня также оборудована четырьмя выдвижными ящиками, в которых хранится посуда, и имеет габаритные огни.
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Фото, видео: Camporable