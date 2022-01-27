Нефтяников обвинили в завышении цен на бензин — журнал За рулем

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Нефтяников обвинили в завышении цен на бензин

ФАС подозревает в завышении цен «дочек» Лукойла и Газпром нефти.

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В Нижегородском отделении антимонопольной службы рассматривают дело в отношении компаний «Лукойл-Центрнефтепродукт» и «Газпромнефть-Региональные продажи» по признакам нарушения Закона о защите конкуренции (часть 1 статьи 10).

ФАС установила доминирование этих компаний на товарном рынке нефтепродуктов, рассказал замглавы ФАС Виталий Королев на заседании территориальных штабов ФАС по мониторингу за ситуацией на рынке нефтепродуктов. В ведомстве пояснили, что эти компании необоснованно завысили цены на бензин.

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Участники заседания обратили внимание, что в некоторых регионах базовое топливо заменяется на премиальное и продается по более высокой стоимости. Таким образом компании ограничивают потребителей в праве выбора марки бензина.В течение двух недель штабы в территориальных органах ФАС продолжат следить за запасами топлива, чтобы не происходило перебоев.

На фоне роста цен на АЗС ФАС усилила контроль за топливом во всех регионах страны. Особое внимание уделено бензинам марок АИ-92, АИ-95, дизельному топливу и сжиженным углеводородным газам.

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Между тем, Росстат сообщил, что средние потребительские цены на бензин в России за предыдущую неделю выросли на 7 копеек и составили 50,52 рубля за литр. Бензин АИ-92 подорожал на 5 копеек — до 47,48 рубля за литр, АИ-95 — на 8 копеек, до 51,4 рубля за литр, АИ-98 — на 9 копеек, до 59,57 рубля за литр. Дизтопливо «потяжелело» на 23 копейки — до 54,69 рубля за литр.

Фото: Depositphotos

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