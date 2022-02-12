«Форсаж» отдыхает: инспектор ДПС остановил нарушителя, как в боевике (видео)

Он ехал на ногах по льду, ухватившись за открытую дверь и руль автомобиля.

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Самоотверженность и смелость продемонстрировал инспектор ДПС из Марий Эл. Все началось с того, что в дежурную часть поступило сообщение о «рассекающей» по улицам поселка Морки иномарки, водитель которой, предположительно, нетрезв. Информацию тут же передали находившемуся поблизости экипажу ДПС, который без труда обнаружил описанную коллегами Hyundai Creta. Трудности у стражей закона начались дальше.

Дело в том, что на поданный сигнал об остановке водитель кроссовера отреагировал своеобразно. Он остановил машину, но после того, как инспектор предложил ему пройти в служебный автомобиль, нажал на газ и тронулся с места. Инспектор ухватился за дверь и начал скользит по льду на ногах, а злоумышленник увеличил скорость.

Таким образом он протащил полицейского несколько десятков метров, сообщает сайт МВД Медиа. Но автоинспектор упорно продолжал держаться за дверь, открыл ее, в какой-то момент ухватился за руль и смог остановить машину, прижав ее к сугробу на обочине.

Правонарушителем оказался местный 53-летний мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности за отказ от медосвидетельствования. В этот раз он отказался вновь, несмотря на явные признаки опьянения. Составлены административные материалы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ и по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, а машина отправлена на штрафстоянку.

А вот пьяного дальнобойщика в Германии останавливать было некому, и он уничтожил 33 автомобиля и жилой дом.

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Видео: Youtube / МВД Медиа