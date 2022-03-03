Планку «налога на роскошь» поднимут до 10 млн

Но это коснется далеко не всех автомобилей.

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Поэтому Минпромторг собирается внести поправки в Налоговый кодекс, касающиеся начисления повышенного транспортного налога. Скоро от него избавятся все автомобили стоимостью до 10 млн рублей. Документ уже скоро поступит на рассмотрение правительства России.

Но важно подчеркнуть, что под «амнистию» попадут только те автомобили, которые были куплены после 1 января 2022 года, уточнили в министерстве. За приобретенные ранее машины придется платить, как прежде.

Напомним, что «налог на роскошь» — это коэффициент, применяющийся при расчете транспортного налога, а действует он уже 8 лет — с 2014 года. Все автомобили дороже 3 млн рублей облагаются повышенным транспортным налогом: умноженным на 1,5, если автомобиль стоит от 3 до 5 млн рублей, на 2, если от 5 до 10 млн рублей и на 3, если он дороже 10 млн рублей.

В результате роста цен на автомобили список расширился уже до 1380 позиций, 1035 из которых занимают модели стоимостью от 3 до 10 млн рублей. То есть, после принятия поправок список сократится до 345 позиций.

Фото: Peter Broomfield / Unsplash