Женщины АВТОВАЗа: тяжелая работа и нежные стихи

Эта видеозарисовка помогает лучше понять, какие симпатичные люди делают наши автомобили.

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Маляр Елена Котельникова уже 27 лет трудится на сборочно-кузовном производстве Нивы.

Заслуженный работник предприятия, она еще и номинант национальной литературной премии «Поэт года», награждена Российским союзом писателей медалями Ахматовой и Маяковского за вклад в русскую литературу.

Удивительно, как гармонично удается совмещать этой хрупкой блондинке непростую работу на заводе с сочинением нежных и трогательных стихов! А еще она счастливая мама.

«Главное не переставайте мечтать, ибо мечты позволяют нам и вдохновляют нас творить, любить и жить!» — считает наша героиня.

И хотя женский праздник уже позади, мы не перестаем восхищаться труженицами наших предприятий. Ведь совсем не все равно, какие руки делают ваш автомобиль!

Кладовщицей на КАМАЗе работает тоже настоящая красавица.



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Видео: YouTube