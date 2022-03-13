Женщины АВТОВАЗа: тяжелая работа и нежные стихи

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Маляр Елена Котельникова уже 27 лет трудится на сборочно-кузовном производстве Нивы.
Заслуженный работник предприятия, она еще и номинант национальной литературной премии «Поэт года», награждена Российским союзом писателей медалями Ахматовой и Маяковского за вклад в русскую литературу.
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Удивительно, как гармонично удается совмещать этой хрупкой блондинке непростую работу на заводе с сочинением нежных и трогательных стихов! А еще она счастливая мама.
«Главное не переставайте мечтать, ибо мечты позволяют нам и вдохновляют нас творить, любить и жить!» — считает наша героиня.
И хотя женский праздник уже позади, мы не перестаем восхищаться труженицами наших предприятий. Ведь совсем не все равно, какие руки делают ваш автомобиль!
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Видео: YouTube