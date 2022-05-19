Завод Yokohama возобновит работу в России после внушения губернатора

На предприятии заверили, что причина вынужденной остановки заключается только в нехватке сырья, и не связана с политикой.

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Шинный завод японской компании Yokohama в ОЭЗ «Липецк» может частично возобновить работу в начале июня, сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Компания 20 марта объявила о временной приостановке производства из-за сложностей с доставкой материалов. При этом сотрудники получали две трети средней зарплаты.

В апреле губернатор обозначил директору завода свою позицию: или предприятие находит пути решения проблем с логистикой и восстанавливает зарплату и занятость, или регион будет искать варианты трудоустройства сотрудников.

И вот 18 мая на встрече руководитель предприятия сообщил, что с начала июня планируется отмена простоя и возобновление производства автомобильных шин. В конце мая ожидается поступление каучука.

Выходить из простоя обещали постепенно, но все без исключения сотрудники, по заверениям руководства, будут получать 100% зарплаты, независимо от того, привлечены они к работе или нет.

Со своей стороны, власти Липецкой области готовы помочь с решением логистических и иных трудностей бизнесу, который желает продолжать работать на территории и России. Как бы то ни было, в недавно опубликованном Минпромторгом списке товаров, разрешенных для параллельного импорта, в разделе «Каучук, резина и изделия из них» присутствуют бренды Michelin, Goodyear, Continental и Bridgestone. Марка Yokohama в нем не значится.

Завод «Йокохама Р.П.З.» основан в Грязинском районе Липецкой области в 2008 году. Оборудование предприятия импортировано в основном из Японии и Европы, поэтому качество автомобильных шин соответствует мировыми стандартам Yokohama. На заводе в России трудятся 760 сотрудников.



А вот с приостановкой работы завода Nissan в России на длительный срок придется разбираться Минпромторгу.

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