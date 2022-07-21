На складах скопились миллиарды микрочипов, но на машины их не поставишь

Нужные микросхемы не на складах, а... в старых автомобилях. Но и тут есть сложности, которые производителям только предстоит преодолеть.

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Ситуация с мировым дефицитом микросхем получила новый вектор развития —- впрочем, неутешительный для автопрома. Как мы помним, длящийся уже около года кризис микрочипов усугубился февральскими событиями этого года, и к весне на мировом рынке возникла острая нехватка микросхем. Однако в июне ситуация кардинально поменялась.

Из-за высокой инфляции, новых ковидных ограничений в Китае и событий в Украине потребительский спрос значительно упал — особенно на смартфоны и компьютеры. К этому моменту производители успели накопить на складах огромные резервы микроэлектроники — сказалась практика первых волн пандемии, когда компоненты закупались «про запас».

Теперь производители используют эти запасы, а некоторые — например, американская Micron — даже заявляют о сокращении производства, пишет BFM.ru со ссылкой на Reuters. Спасет ли это автопром? Эксперты считают, что нет.

Дело в том, что вышеуказанные микрочипы — высокой степени интеграции. Их используют в процессорах, оперативке, флеш-памяти, применяемых в компьютерах и смартфонах. А микросхем с меньшей степенью интеграции — микроконтроллеров, силовых компонентов и проч., — которые занимают 85% рынка и используются, в частности, в автомобилях, на рынке по-прежнему нет.

Перенастроить фабрики, делающие сложную электронику, на выпуск «простой» — нерентабельно, так как компонент, произведенный на высокотехнологичной линии, неминуемо превратится из сравнительно дешевого в довольно дорогой, продолжает собеседник издания.

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Специалисты видят выход в повторном использовании уже отслуживших микросхем — подобную практику сейчас внедряет Сбербанк для банковских карт. Однако применительно к автопрому и тут есть подводные камни: технологичность, а значит целесообразность такого метода довольно низка.

АВТОВАЗ собирался выпускать Duster под маркой Lada, но пока отложил эту идею.

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