При приближении жертвы подставщик резко тормозит, используя ручной тормоз. При торможении ручником стоп-сигналы не срабатывают, и ничего не подозревающий водитель въезжает в подставной автомобиль, чаще иномарку, сообщили в ГИБДД по Тверской области. Мошенники выбирают участок дороги с небольшой скоростью движения. А жертвой, как правило, становится ветхое транспортное средство.
«Пострадавший» настаивает на том, чтобы разобраться на месте и выплатить ему денежную компенсацию.
Инспекторы делать этого не рекомендуют. Если авария произошла, покидать место ДТП нельзя, нужно сообщить о факте по номеру 112, а также сделать фото места происшествия с четырех сторон.
Злоумышленников можно попытаться победить их же оружием. Если чувствуете, что это «подстава», — нужно демонстративно сфотографировать и номерной знак подставного автомобиля, и самих злоумышленников, и настаивать на оформлении ДТП в ГИБДД. Как правило, этого достаточно, чтобы мошенники потеряли интерес к жертве.
Если же ситуация таким образом не разрешилась и в аварии нет пострадавших, нужно вместе со вторым участником проследовать в ближайшее подразделение ГИБДД для дальнейшего оформления ДТП.
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