ГИБДД напомнила об ответственности за выезд на встречку

За шесть месяцев текущего года только в Москве выявлено почти 10,8 тыс. нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения.

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Из 10,8 тыс. нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу, 940 водителей уже повторно совершили такое нарушение. Инспекторы напомнили, что ответственность за подобные нарушения предусмотрена статьей 12.15 КоАП РФ.

Если выезд на встречку зафиксировала камера, то нарушителя оштрафуют на 5 тыс. рублей, если же инспектор Дорожно-патрульной службы, то помимо административного штрафа водителя могут лишить права управления сроком от 4 до 6 месяцев — это, если нарушение допущено впервые.

В случае повторного нарушения прав лишат уже сроком на один год.

С 10 января этого года вступили в силу изменения, внесенные в УК РФ. Статьей 264.2 УК РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами, в том числе за повторный выезд на полосу встречного движения.

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То есть, если водитель, уже лишенный права управления за повторный выезд на полосу встречного движения, снова допустил подобный проступок, его привлекут уже к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

С начала года такому наказанию уже подвергся один водитель, приговор суда вступил в законную силу в начале июня этого года.