Стало известно, куда уходят бывшие продавцы иномарок

Их компетенции пригодятся в другой сфере, потому что авторынок сейчас переживает непростые времена — многие бренды его покинули.

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Потерявшие работу продавцы автомобилей иностранных брендов, ушедших с рынка России, массово становятся риелторами в Москве, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на представителей агентств недвижимости и других компаний. Здесь, в отличие от авторитейла, жизнь кипит.

Такие «переходы» подтвердили в федеральной компании «Этажи», агентствах недвижимости «Простор», Penny Lane Realty и «Азбука Жилья», уточнив, что отток кадров из дилерских центров начался с весны.

После начала спецоперации на Украине ряд автобрендов объявили о приостановке производства и поставок автомобилей в Россию. Свернули свою деятельность Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo trucks, Ford и General Motors.

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В риелторских компаниях говорят, что бывшие продавцы автомобилей — ценные кадры, и сотрудников с опытом продаж авто охотно берут на работу, потому что принципы продаж и взаимодействия с клиентом в этих сферах очень похожи.

Речь в обоих случаях идет о дорогих покупках, поэтому успешные продавцы автомобилей, как правило, уже с первых месяцев работы в сфере недвижимости показывают неплохие результаты, отмечают эксперты.