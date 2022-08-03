Страховщики «включили» свои связи для поиска запчастей для ремонта

Автостраховщики в Ингосстрахе, РЕСО-Гарантии и АльфаСтраховании начали активно использовать свои связи и влияние для помощи автодилерам в поиске и обеспечении дефицитными запчастями сервисов для ремонта автомобилей по каско, сообщает «Финам» со ссылкой на источники в компаниях.
Активизация страховщиками поддержки авторемонта вызвана кризисом с поставками запасных частей после ухода европейских автопроизводителей.
В Ингосстрахе даже разработана программа «поставок и дистрибуции запасных частей альтернативными каналами». Пока по программе запчастями обеспечиваются московские клиенты компании, но скоро она охватит и жителей Санкт-Петербурга, а в перспективе планируется организовать поставки запчастей в те регионы, где также ощущается нехватка деталей для ремонта.
Наибольшие трудности сейчас возникают с запчастями для автомобилей премиального сегмента.
Для создания программы был отобран пул надежных поставщиков, предпочтение отдавалось тем, у кого хорошие связи с производственными предприятиями, кто давно работает в этой сфере и готов поставлять детали необходимого качества в строго оговоренные сроки.
В РЕСО-Гарантии такую поддержку даже не считают непрофильной деятельностью, потому что это делается в рамках убытков, за урегулирование которых страховщик отвечает по договору с клиентом.
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