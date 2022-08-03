Завод шин Nokian Tyres продолжит работу под новым брендом — журнал За рулем

Завод шин Nokian Tyres продолжит работу под новым брендом

Также придется заняться поиском новых рынков сбыта.

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После ухода Nokian Tyres из России его завод по производству шин в Ленобласти сменит марку и будет искать новые рынки сбыта, сказал на пресс-конференции губернатор региона Александр Дрозденко.

«Сложности будут с Nokian Tyres, потому что компания будет продавать свой бизнес или передавать в управление, но сложность в том, что сам лейбл, к которому привыкли, скорее всего, не останется, будет другой лейбл, и важно, чтобы он завоевал рынки сбыта. Объем производства очень большой, наш завод Nokian Tyres во Всеволожске — один из крупнейших в мире, и менеджменту предстоит работа по поиску новых рынков сбыта, потому что шины поставлялись в Европу, Канаду и США, а недружественные страны запретили ввоз шин из России», — передает агентство ТАСС его слова.

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Финский производитель ранее принял решение об уходе из России из-за спецоперации на Украине и последовавшим ужесточением введенных странами Запада санкций.

В конце июня компания уведомила власти Ленинградской области об увольнении по соглашению сторон 300 сотрудников расположенного в городе Всеволожске Ленинградской области завода. Ежегодно здесь выпускали 14 млн шин.

Фото: Nokian

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