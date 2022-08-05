Большие седаны оказались опаснее, чем считалось

Есть мнение, что чем больше автомобиль, тем он безопаснее в случае ДТП. Но среди больших машин есть лидеры и аутсайдеры. Взять, например, новую серию краш-тестов Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS). Она показала, что большинство полноразмерных седанов плохо защищают пассажиров во время боковых ударов.
Во время испытаний в автомобили врезался таран массой 1,9 тонны со скоростью 60 км/ч, что прекрасно имитирует боковое столкновение со среднестатистическим кроссовером.
Тестировались следующие модели:
- Subaru Outback (единственный универсал)
- Hyundai Sonata
- Volkswagen Jetta
- Honda Accord
- Toyota Camry
- Nissan Altima
- Chevrolet Malibu
В результате с испытанием справился только Subaru Outback, который получил оценку «хорошо». Hyundai Sonata и Volkswagen Jetta оказались похуже — их салоны деформировались чуть больше, но подушки безопасности спасли ситуацию — общая оценка «удовлетворительно».
Пассажиры же Honda Accord рискуют получить в результате аварии травмы таза и головы. Toyota Camry, Nissan Altima и Chevrolet Malibu получили оценку «плохо». Риск получения травм головы, шеи или туловища в этих машинах высок. В большинстве случаев головы манекенов водителя или пассажира не попадали в подушку безопасности, а бились о стойки и другие твердые элементы.
В IIHS отметили, что малые и средние кроссоверы показали себя в этом тесте лучше.
- С 2023 года появится новый краш-тест — водный (машины будут топить).
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото, видео: IIHS