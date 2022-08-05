Большие седаны оказались опаснее, чем считалось — журнал За рулем

Большие седаны оказались опаснее, чем считалось

Это выяснилось во время краш-тестов - удар в бок выдержали не все, включая Toyota Camry.

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Есть мнение, что чем больше автомобиль, тем он безопаснее в случае ДТП. Но среди больших машин есть лидеры и аутсайдеры. Взять, например, новую серию краш-тестов Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS). Она показала, что большинство полноразмерных седанов плохо защищают пассажиров во время боковых ударов.

Во время испытаний в автомобили врезался таран массой 1,9 тонны со скоростью 60 км/ч, что прекрасно имитирует боковое столкновение со среднестатистическим кроссовером.

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Тестировались следующие модели:

  • Subaru Outback (единственный универсал)
  • Hyundai Sonata
  • Volkswagen Jetta
  • Honda Accord
  • Toyota Camry
  • Nissan Altima
  • Chevrolet Malibu

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В результате с испытанием справился только Subaru Outback, который получил оценку «хорошо». Hyundai Sonata и Volkswagen Jetta оказались похуже — их салоны деформировались чуть больше, но подушки безопасности спасли ситуацию — общая оценка «удовлетворительно».

Пассажиры же Honda Accord рискуют получить в результате аварии травмы таза и головы. Toyota Camry, Nissan Altima и Chevrolet Malibu получили оценку «плохо». Риск получения травм головы, шеи или туловища в этих машинах высок. В большинстве случаев головы манекенов водителя или пассажира не попадали в подушку безопасности, а бились о стойки и другие твердые элементы.

В IIHS отметили, что малые и средние кроссоверы показали себя в этом тесте лучше.

Фото, видео: IIHS

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