Музей ГОНа открывает выставку советского автоспорта

13 августа 2022 года Музей Гаража особого назначения открывает выставку «Борьба за скорость», посвященную истории рекордных и гоночных автомобилей. Перед глазами посетителей предстанут более 500 редких предметов, представляющих историю советского гоночного автоспорта, который развивался по своим законам — в условиях железного занавеса и вдали от зарубежных гоночных трасс.
Основу экспозиции составили 15 рекордных и гоночных автомобилей, которые считались утраченными, но были возвращены к жизни поисковиками-историками и мастерами-реставраторами.
Здесь можно увидеть «Победу-Спорт» и «Эстонию», ЗИЛ-112С и «Тарту», «Харьков» и «Киев-Спорт». Когда-то эти имена были на слуху, а сверкающие полированным хромом болиды мощно срывались со старта. Некоторые рекорды того времени, поставленные советскими спортсменами, не побиты до сих пор.
Гости выставки также смогут узнать о гоночном автомобиле с двигателем от истребителя МИГ; опередивших свое время довоенных сверхскоростных автобусе и грузовике и многом другом.
Экспонаты для выставки «Борьба за скорость» предоставлены Мастерской Шаманского.
Период работы экспозиции: 13 августа — 9 октября 2022 года. Место проведения: ВДНХ, павильон 53.
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Фото: Музей ГОНа