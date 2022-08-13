Музей ГОНа открывает выставку советского автоспорта

На выставке представлены 15 раритетных гоночных автомобилей, прославивших Страну Советов.

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13 августа 2022 года Музей Гаража особого назначения открывает выставку «Борьба за скорость», посвященную истории рекордных и гоночных автомобилей. Перед глазами посетителей предстанут более 500 редких предметов, представляющих историю советского гоночного автоспорта, который развивался по своим законам — в условиях железного занавеса и вдали от зарубежных гоночных трасс.

Основу экспозиции составили 15 рекордных и гоночных автомобилей, которые считались утраченными, но были возвращены к жизни поисковиками-историками и мастерами-реставраторами.

Здесь можно увидеть «Победу-Спорт» и «Эстонию», ЗИЛ-112С и «Тарту», «Харьков» и «Киев-Спорт». Когда-то эти имена были на слуху, а сверкающие полированным хромом болиды мощно срывались со старта. Некоторые рекорды того времени, поставленные советскими спортсменами, не побиты до сих пор.

Гости выставки также смогут узнать о гоночном автомобиле с двигателем от истребителя МИГ; опередивших свое время довоенных сверхскоростных автобусе и грузовике и многом другом.

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Экспонаты для выставки «Борьба за скорость» предоставлены Мастерской Шаманского.

Период работы экспозиции: 13 августа — 9 октября 2022 года. Место проведения: ВДНХ, павильон 53.

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«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Музей ГОНа