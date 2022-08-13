Музей ГОНа открывает выставку советского автоспорта — журнал За рулем

Музей ГОНа открывает выставку советского автоспорта

На выставке представлены 15 раритетных гоночных автомобилей, прославивших Страну Советов.

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13 августа 2022 года Музей Гаража особого назначения открывает выставку «Борьба за скорость», посвященную истории рекордных и гоночных автомобилей. Перед глазами посетителей предстанут более 500 редких предметов, представляющих историю советского гоночного автоспорта, который развивался по своим законам — в условиях железного занавеса и вдали от зарубежных гоночных трасс.

Основу экспозиции составили 15 рекордных и гоночных автомобилей, которые считались утраченными, но были возвращены к жизни поисковиками-историками и мастерами-реставраторами.

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Музей ГОНа открывает выставку советского автоспорта

Здесь можно увидеть «Победу-Спорт» и «Эстонию», ЗИЛ-112С и «Тарту», «Харьков» и «Киев-Спорт». Когда-то эти имена были на слуху, а сверкающие полированным хромом болиды мощно срывались со старта. Некоторые рекорды того времени, поставленные советскими спортсменами, не побиты до сих пор.

Музей ГОНа открывает выставку советского автоспорта

Гости выставки также смогут узнать о гоночном автомобиле с двигателем от истребителя МИГ; опередивших свое время довоенных сверхскоростных автобусе и грузовике и многом другом.

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Экспонаты для выставки «Борьба за скорость» предоставлены Мастерской Шаманского.

Период работы экспозиции: 13 августа — 9 октября 2022 года. Место проведения: ВДНХ, павильон 53.

Фото: Музей ГОНа

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