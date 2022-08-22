АВТОВАЗ патентует новую Ладу. По частям — журнал За рулем

АВТОВАЗ патентует новую Ладу. По частям

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Патент на дефлектор климатической системы, который должен монтироваться в панель приборов новой Лады, появился в базе Федерального института промышленной собственности. Деталь имеет оригинальный дизайн, а заявку на патент предприятие подало еще в январе 2022 года.

В некоторых современных моделях АВТОВАЗа используются круглые дефлекторы, но заменить их на только что запатентованные вряд ли получится, так как новая деталь имеет форму квадрата с закругленными краями.

АВТОВАЗ патентует новую Ладу. По частям

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Есть предположение, что это дефлектор для новой модели либо для нового поколения уже существующей модели. Ближайшая такая новинка, до ухода Renault из России, ожидалась в 2024 году — Нива.

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Новая Нива должна была строиться на базе Renault и оснащаться агрегатами французского концерна. Похожую модель готовила и компания Dacia, тоже входящая в концерн.

Вероятно, в скором времени будут появляться и другие патенты на детали новой Лады, поданные до ухода Renault из России.

Изображения: Федеральный институт промышленной собственности, ТАСС

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