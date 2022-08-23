Власти Калужской области рассказали, что 19 компаний автоотрасли не работают

Всего в регионе около 30 компаний автомобильной отрасли.

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В начале недели в правительстве области обсудили итоги развития реального сектора экономики региона в первом полугодии 2022 года. По информации министерства экономического развития и промышленности области, ситуация в автомобильной отрасли остается сложной — в режиме частичного или полного простоя находятся 19 компаний.

По словам замгубернатора Владимира Попова, основная причина связана с недостатком комплектующих и сжатием рынка. На ситуацию в регионе влияют введенные санкции и экономические ограничения, передает его слова kaluga24.tv.

Однако, несмотря на простой автосборочных предприятий, снижение промышленного производства составляет в регионе всего 5,2% в целом. Этого удалось достичь благодаря увеличению производства машин и оборудования, металлических изделий, лекарств, одежды. Рост производства наблюдается в деревообрабатывающей промышленности.

По сравнению с серединой апреля количество простаивающих предприятий сократилось. Тогда простаивающих предприятий было 33, и 7353 человека, на них работающих. Сколько сейчас человек в вынужденном простое, Владимир Попов не уточнил.

Напомним, градообразующими предприятиями калужского автопрома являются заводы концернов Volkswagen, «ПСМА Рус» (Peugeot, Citroen, Mitsubishi) и Volvo Trucks.

Фото: Ведомости/ТАСС