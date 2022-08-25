В портах Дальнего Востока появились пробки из судов с автомобилями

Импорт из Японии, Китая и Кореи резко вырос в последнее время.

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Рост импорта автомобилей и контейнерных перевозок через Владивосток вызывает заторы в порту и пробки на дорогах, пишет издание VL.ru.

Импорт автомобилей в Россию вырос на 33%, а количество ввезенных машин уже превысило 78 тысяч. Везут не только «японки» с пробегом, свой импорт наладили и дилеры новых китайских и корейских авто. По сути, это теперь единственная альтернатива прекратившим свою работу представителям европейских и американских концернов.

Автомобили привозят сотнями, затем ставят на автовозы и отправляют в другие города. Кроме того, через морские ворота Владивостока увеличился поток и других перевозок. Те грузы, которые раньше доставлялись через балтийские и азово-черноморские порты, теперь едут через Дальний Восток. Всё это создает заторы в порту и на дорогах вокруг него, все стоянки забиты автомобилями.

Автовозы ждут очереди на въезд на территорию порта прямо под воротами проходной порта. Периодически охранникам приходится организовывать реверсивное движение, чтобы выпустить загруженные фуры и впустить пустые.

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Машины не только занимают все свободное место на причалах и стоянках, в дальневосточных портах появляются пробки из судов, стоящих в очереди на выгрузку.

Специалисты объясняют это тем, что после ухода с российского рынка крупных логистических компаний на рынок вышли азиатские компании с флотом меньшего тоннажа. В итоге количество судов увеличилось, а трафик в портах уплотнился.

Как только начался этот бум, стоимость услуг по транспортировке выросла минимум на 11%. Ближе к зиме ожидается увеличение загрузки портов за счет угольных сухогрузов.