Kia начал продажи нового седана в России

Это новая версия седана Kia K900, который хорошо знаком российским автомобилистам. Теперь он продается под названием коротким — K9.
Новое поколение автомобиля получило внушительную монолитную внешность: огромный воздухозаборник в переднем бампере и широкую решетку радиатора, рельефный капот, горизонтальные линии на задней части и два патрубка выхлопной системы.
Салон оформлен в классическом стиле: есть широкий экран мультимедийной системы, но кнопки не исчезли и управляют многими функциями. Удобство в том, что нажимать их можно вслепую, не отвлекаясь от дороги, как в случае управления с помощью тачскрина.
В продажу полноприводный седан поступит в единственной версии с 3,3-литровым атмосферным бензиновым двигателем V6 мощностью 249 л.с., который будет передавать свой крутящий момент на колеса через 8-ступенчатый автомат.
Комплектация тоже будет одна — Premium. Рекомендованная стоимость автомобиля — 7,3 млн рублей. По какой цене будут продавать его дилеры Kia, сказать сложно, так как количество машин может быть ограничено.
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Фото: Kia