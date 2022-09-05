Kia начал продажи нового седана в России

Полноприводного!

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Это новая версия седана Kia K900, который хорошо знаком российским автомобилистам. Теперь он продается под названием коротким — K9.

Новое поколение автомобиля получило внушительную монолитную внешность: огромный воздухозаборник в переднем бампере и широкую решетку радиатора, рельефный капот, горизонтальные линии на задней части и два патрубка выхлопной системы.

Салон оформлен в классическом стиле: есть широкий экран мультимедийной системы, но кнопки не исчезли и управляют многими функциями. Удобство в том, что нажимать их можно вслепую, не отвлекаясь от дороги, как в случае управления с помощью тачскрина.

В продажу полноприводный седан поступит в единственной версии с 3,3-литровым атмосферным бензиновым двигателем V6 мощностью 249 л.с., который будет передавать свой крутящий момент на колеса через 8-ступенчатый автомат.

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Комплектация тоже будет одна — Premium. Рекомендованная стоимость автомобиля — 7,3 млн рублей. По какой цене будут продавать его дилеры Kia, сказать сложно, так как количество машин может быть ограничено.

Чего не хватает китайским автомобилям? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

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Фото: Kia