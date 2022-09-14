Электросамокатам запретят ездить по зебре

Ввести новое ограничение для электросамокатов планирует Минтранс.

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Проект постановления о запрете для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ), пересекать дороги по пешеходным переходам подготовил Минтранс.

Ведомство планирует внести проект в правительство, информация об этом содержится в ответе Минтранса на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева, пишет РИА Новости.

Ранее Хамзаев обратился в Минтранс с предложением установить для электросамокатов зоны снижения скорости радиусом 30 метров вокруг нерегулируемых пешеходных переходов. Минтранс отметил, что ведомство уже подготовило проект постановления правительства по этой теме. Документ предусматривает внесение изменений в постановление правительства от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения».

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«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым».

Речь о том, что самокатчиков на зебре заставят спешиваться, чтобы уравняться с другими пешеходами. Эта мера, по мнению ведомства, должна снизить количество происшествий, в которых участвуют люди на электросамокатах. Правда, кто и как будет отслеживать это нарушение, неясно, ведь номеров у самокатов нет.