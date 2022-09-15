Выплаты нефтяникам снизят — цены на АЗС вырастут? — журнал За рулем

Выплаты нефтяникам снизят — цены на АЗС вырастут?

Компенсации из бюджета нефтяным компаниям за упущенную выгоду в сентябре снизятся в несколько раз.

Материалы по теме
В ряде регионов России подорожал бензин

Сокращение выплат снизит доходы нефтяных компаний, что грозит ростом цен на топливо в рознице. Компенсации станут меньше с вступлением в силу новых параметров демпфирующего механизма с сентября 2022 года.

Если с начала года нефтяники получили компенсаций из бюджета на сумму 1,7 трлн рублей, то теперь выплаты будут в три раза меньше — около 3570 рублей за одну тонну бензина, проданную на российском рынке (до сентября компенсации достигали 11 270 рублей за тонну).

Материалы по теме
Новый побор для водителей в 2022Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналШтрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)

Эти суммы должны компенсировать нефтяным компаниям упущенную прибыль, так как за рубежом, куда они могут продавать топливо, оно стоит дороже.

Материалы по теме
В ФАС рассказали, что будет с ценами на бензин в этом году

Но, как пояснила консультант ИГ «Петромаркет» Мария Арье «Российской газете», объемы продажи топлива на бирже сейчас падают — с 42 тысяч тонн в сутки до 32,6 тысячи тонн, что не позволяет ценам расти. Если же спрос на топливо вырастет, подниматься начнут и цены.

Фото: depositphotos

Наше новое видео
Лада Веста NG 2022: Адаптация к зиме и другие подробности
Любимый автомобиль Сталина. Что из него сделали?
Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров270
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: