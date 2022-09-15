Компенсации из бюджета нефтяным компаниям за упущенную выгоду в сентябре снизятся в несколько раз.

Материалы по теме В ряде регионов России подорожал бензин

Сокращение выплат снизит доходы нефтяных компаний, что грозит ростом цен на топливо в рознице. Компенсации станут меньше с вступлением в силу новых параметров демпфирующего механизма с сентября 2022 года.

Если с начала года нефтяники получили компенсаций из бюджета на сумму 1,7 трлн рублей, то теперь выплаты будут в три раза меньше — около 3570 рублей за одну тонну бензина, проданную на российском рынке (до сентября компенсации достигали 11 270 рублей за тонну).

Эти суммы должны компенсировать нефтяным компаниям упущенную прибыль, так как за рубежом, куда они могут продавать топливо, оно стоит дороже.

Материалы по теме В ФАС рассказали, что будет с ценами на бензин в этом году

Но, как пояснила консультант ИГ «Петромаркет» Мария Арье «Российской газете», объемы продажи топлива на бирже сейчас падают — с 42 тысяч тонн в сутки до 32,6 тысячи тонн, что не позволяет ценам расти. Если же спрос на топливо вырастет, подниматься начнут и цены.

Россиянам стали продавать топливо в два раза дороже.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: depositphotos