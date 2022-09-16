Автовоз с новыми Lada перевернулся на недостроенном мосту

Авария произошла ночью, водитель не справился с управлением. Грузовик перевозил восемь товарных автомобилей семейства Granta.

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Это уже не первый инцидент с товарными автомоблями Lada за последние несколько недель. Авария с участием груженого новыми машинами автовоза произошла в Зубово-Полянском районе (Республика Мордовия) недалеко от села Зарубкино. Как сообщает паблик ВКонтакте «Зубова Поляна Life», ДТП случилось ночью на участке, где идет ремонт моста над рекой Чиуш.

По предварительной информации, водитель большегруза не справился с управлением и съехал в кювет. Таким образом, столкновения, как такового, не произошло, однако сам шофер все же пострадал, пишет источник. О других пострадавших пока не сообщалось.

А вот техника получила ущерб. Судя по опубликованным снимкам, грузовик перевозил восемь автомобилей модели Lada Granta. В результате аварии тягач и полуприцеп легли на правый борт.

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Один легковой автомобиль упал с автовоза, приземлившись на крышу. Еще, как минимум, две машины получили механические повреждения. Серьезно разбитым оказался и сам тягач, но, к счастью, основные повреждения пришлись на правую сторону кабины.

Куда серьезнее пострадали машины на автовозах в Тольятти — там сразу на двух тягачах случился пожар.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: ВКонтакте / «Зубова Поляна Life»