Автовоз с новыми Lada перевернулся на недостроенном мосту — журнал За рулем

Автовоз с новыми Lada перевернулся на недостроенном мосту

Авария произошла ночью, водитель не справился с управлением. Грузовик перевозил восемь товарных автомобилей семейства Granta.

Материалы по теме
Сотрудники ДПС уговорили девушку не прыгать с моста

Это уже не первый инцидент с товарными автомоблями Lada за последние несколько недель. Авария с участием груженого новыми машинами автовоза произошла в Зубово-Полянском районе (Республика Мордовия) недалеко от села Зарубкино. Как сообщает паблик ВКонтакте «Зубова Поляна Life», ДТП случилось ночью на участке, где идет ремонт моста над рекой Чиуш.

Автовоз с новыми Lada перевернулся на недостроенном мосту

Материалы по теме
Новый побор для водителей в 2022Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналШтрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)

По предварительной информации, водитель большегруза не справился с управлением и съехал в кювет. Таким образом, столкновения, как такового, не произошло, однако сам шофер все же пострадал, пишет источник. О других пострадавших пока не сообщалось.

Автовоз с новыми Lada перевернулся на недостроенном мосту

Автовоз с новыми Lada перевернулся на недостроенном мосту

А вот техника получила ущерб. Судя по опубликованным снимкам, грузовик перевозил восемь автомобилей модели Lada Granta. В результате аварии тягач и полуприцеп легли на правый борт.

Автовоз с новыми Lada перевернулся на недостроенном мосту

Материалы по теме
Лада Веста загорелась на ходу (видео)

Один легковой автомобиль упал с автовоза, приземлившись на крышу. Еще, как минимум, две машины получили механические повреждения. Серьезно разбитым оказался и сам тягач, но, к счастью, основные повреждения пришлись на правую сторону кабины.

Фото: ВКонтакте / «Зубова Поляна Life»

Автовоз с новыми Lada перевернулся на недостроенном мосту

Авария произошла ночью, водитель не справился с управлением. Грузовик перевозил восемь товарных автомобилей семейства Granta.

Автовоз с новыми Lada перевернулся на недостроенном мосту — фото 1359924Автовоз с новыми Lada перевернулся на недостроенном мосту — фото 1359925Автовоз с новыми Lada перевернулся на недостроенном мосту — фото 1359926Автовоз с новыми Lada перевернулся на недостроенном мосту — фото 1359923Автовоз с новыми Lada перевернулся на недостроенном мосту
Автовоз с новыми Lada перевернулся на недостроенном мосту

Авария произошла ночью, водитель не справился с управлением. Грузовик перевозил восемь товарных автомобилей семейства Granta.

Автовоз с новыми Lada перевернулся на недостроенном мосту — фото 1359924Автовоз с новыми Lada перевернулся на недостроенном мосту — фото 1359926Автовоз с новыми Lada перевернулся на недостроенном мосту — фото 1359925Автовоз с новыми Lada перевернулся на недостроенном мосту — фото 1359923Автовоз с новыми Lada перевернулся на недостроенном мосту
Наше новое видео
Лада Веста NG 2022: Адаптация к зиме и другие подробности
Любимый автомобиль Сталина. Что из него сделали?
Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров40
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: