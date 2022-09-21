На авторынке появились небезопасные поддельные запчасти — журнал За рулем

На авторынке появились небезопасные поддельные запчасти

Первые страницы поисковиков кишат контрафактом, отмечает эксперт.

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На российском авторынке появляется все больше поддельных китайских запчастей, которые нельзя считать безопасными, предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Цены обратно не вернутся, лазейки по запчастям еще остались, удорожание от 25 до 35%. Когда мы сегодня открываем поисковики по продаже запчастей, первые страницы наводняет контрафакт», — передает его слова НСН.
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Эксперт отмечает, что раньше такого количества не было, и эта тенденция пугает. Речь о 100%-ных подделках, которые производят в Китае, да и у нас тоже, когда в красивой коробочке лежат кошмарные детали.

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Они попадают на дилерские склады, их ставят на машины, и детали мгновенно приходят в негодность, что влияет на безопасность автомобиля.

Фото: DPA/ТАСС

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