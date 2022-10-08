Дорожная ярость: виноваты оба, а накажут одного

Шокирующий инцидент со стрельбой был заснят бортовыми камерами Tesla и на мобильный телефон. Спойлер — из людей никто не пострадал.

Владелец Tesla Model S Крис Харклерод возвращался домой из аэропорта Хьюстона (штат Техас; США) около восьми часов вечера, когда, по его словам, он заметил позади пикап Ford, водитель которого вел себя агрессивно.

На кадрах с задней камеры Tesla видно, как пикап разгоняется, беспорядочно меняет полосы движения и едет, практически упираясь в бампер электромобиля.

Харклерод позже рассказывал журналистам, что водитель Ford поравнялся с его открытым окном и направил на него пистолет.

«В этот момент я ускорился и попытался помешать ему обогнать меня, чтобы он не мог открыть огонь», — так описал обстоятельства владелец электрокара.

Когда владелец Tesla попытался выехать на другую трассу, водитель Форда подрезал его, заставил все-таки остановиться, выбежал из машины и несколько раз выстрелил по Model S.

Материалы по теме Машина в хлам, водитель не пострадал: странное ДТП в Уяре

К счастью, водитель Теслы не пострадал, хотя одна из пуль и попала в заднее стекло.

Видеозапись с TeslaCam была передана в полицию и использована для установления личности подозреваемого. В итоге 32-летний Джеймс Янг был арестован и обвинен в нападении с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах.

Аргумент другой стороны

Однако оказалось, что жена Янга в момент инцидента находилась в машине и также снимала происходящее, с пассажирского сиденья пикапа. На кадрах с ее смартфона ясно видно, что водитель Теслы сам до этого хулиганил и неоднократно «проверял» тормоза Форда, до того, как началась стрельба.

Материалы по теме Блогер разбил машину для проверки новой функции iPhone

Адвокат Янга передал отснятый материал в суд и потребовал, чтобы водителя Tesla также привлекли к уголовной ответственности. Однако окружной прокурор отклонил запрос, мотивировав это следующим образом:

«Ни при каких условиях не допускается решать дорожный конфликт с помощью огнестрельного оружия. На основании доказательств, представленных в прокуратуру, подсудимому было предъявлено обвинение в нападении с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах за то, что он прострелил машину потерпевшего. В этом вопросе не может быть уголовного обвинения против второй стороны » .

Видео: YouTube