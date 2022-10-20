Стало известно, когда Toyota начнет увольнять сотрудников завода в Питере

«Тойота Мотор» (российское подразделение автоконцерна Toyota Motor Corporation) приступит к сокращению сотрудников петербургского завода в ноябре-декабре, сообщил вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко в своем Telegram-канале.
«На заводе Тойота в ноябре-декабре планируется проведение организационно-штатных мероприятий. Сотрудники, увольняющиеся по соглашению сторон, получат значительные компенсационные выплаты и сохранят ДМС на протяжении года после увольнения», — пишет он.
Также Тойота обещает компенсировать расходы на обучение или переобучение сотрудников.
Проводятся консультации и организуется временная занятость сотрудников и на заводе Ниссан, хотя производитель пока не подавал заявку на сокращение штата, сообщил чиновник.
В сентябре этого года стало известно, что Toyota прекращает деятельность завода в Петербурге, так как после «шести месяцев простоя не видит реалистичной возможности для возобновления производства в будущем».
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В сентябре этого года на заводе числилось 2,35 тыс. работников. Тут выпускали популярные модели бренда: Camry и RAV4. Мощность производства составляла 100 тысяч машин в год.
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Фото: Toyota